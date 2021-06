Prangtag in Zederhaus: 60.000 Blüten zieren eine Stange

Zederhaus feierte Prangtag in kleinem Rahmen - Muhr folgt am 29. Juni.

Am 1. Juli werden die Coronamaßnahmen, die kirchliche Prozessionen betreffen, weitgehend aufgehoben. Für Zederhaus um eine Woche zu spät: Der berühmte Prangtag wird stets am Johannes-Tag, 24. Juni, gefeiert. "Es war immer klar, dass es den Festtag auch heuer trotzdem geben wird", sagt Prangstangen-Moar Patrick Pfeifenberger. Also blieben die Zederhauser so wie im Vorjahr auch heuer unter sich.

Pfarrer Peter Schwaiger feierte beim Kösslerbauern-Kreuz die Festmesse. Mit dabei waren Musikkapelle, Kirchenchor sowie Abordnungen von Feuerwehr, Himmelschützen und Kameradschaftsbund. ...