Preberlauf endete mit neuem Streckenrekord

Es ist die größte Sportveranstaltung im Lungau, der Preberlauf. 472 Teilnehmer bewältigten am Sonntag die 1200 Höhenmeter. Eine kleine Unachtsamkeit kostete Armin Höfl den Sieg.

Als Ameisenhügel ist der Tamsweger Hausberg einmal im Jahr bekannt. Beim gestrigen 18. Preberlauf hatten 472 Teilnehmer ein gemeinsames Ziel: den Preberspitz auf 2.741 Metern. Die 1200 Höhenmeter-Strecke absolvierten die 78 Sprinter am schnellsten. Kopf an Kopf waren die beiden Nationalteam-Athleten Armin Höfl aus (Krakau) und Christian Hoffmann aus der (Ramsau) eine Liga für sich. Höfl lag bis knapp vor dem Ziel in Führung. Durch eine kurze Unachtsamkeit kaufte ihm Hoffmann noch die Schneid ab. Er finishte mit 47:11 Minuten und verbesserte seinen alten Rekord um knapp eine Minute. Höfl lag nur drei Sekunden dahinter. Platz 3 ging an Lokalmatador Hans Wieland (52:55 min.) aus Tamsweg. Ina Forchthammer aus St. Johann war mit 1:08:03 schnellste Dame. In der Juniorenklasse siegte Michael Planitzer mit 1:02:08. Vor allem auffällig viele Frauen und Kinder, nahmen die 1200-Höhenmeter-Strecke vom Preber (2741 m) in der Genießerklasse in Angriff. Die jüngsten Teilnehmer waren gerade mal im Volksschulalter. Die ältesten weit über 70.