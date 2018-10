Preise für Leitungswasser in Gastronomie stiegen in Salzburg um 42 Prozent

Das ergab ein Arbeiterkammer-Test in 33 gastronomischen Betrieben in der Stadt Salzburg. Auch die Preise für Weißen Spritzer und Frankfurter stiegen stark an.

In der Gastronomie stiegen in Salzburg die Preise in einem Jahr geringer als im langjährigen Durchschnitt. Das ergab ein Test der Salzburger Arbeiterkammer, die 33 Betriebe in der Stadt Salzburg unter die Lupe nahm. Das Ergebnis sei erfreulich, sagt AK-Konsumentenschützer Stefan Göweil. "Das darf aber nicht über die langfristige Teuerung hinwegtäuschen. Die Gastro-Preise stiegen deutlich über der Inflation" Kurioserweise stiegen die Preise für Leitungswasser am stärksten. Im Vergleich zu 2008 kostet Wasser aus der Leitung fast doppelt so viel - was für AK-Präsident Peter Eder unverständlich ist. "Leitungswasser sollte gratis sein", sagt Eder.



Mittelwert aller Preise stieg um 2,96 Prozent

Die Arbeiterkammer testet bei ihrer Untersuchung im Jahr 2018 25 vergleichbare Produkte. Dabei lag der Mittelwert im Vergleich zum Vorjahr um 2,96 Prozent höher. Der Verbraucherpreisindex (VPI) betrug im selben Zeitraum 2,2 Prozent, sagt Stefan Göweil- "Die Preissteigerung fiel gegenüber der Vorjahre etwas geringer aus." Im Detail: Getränke (15 Produkte) sind um 2,94 und Speisen (zehn Produkte) um 2,99 Prozent teurer geworden.

Spitzenreiter in Sachen Preissteigerung bei den Getränken ist laut AK das Leitungswasser. 2008 kostete ein kleines Glas durchschnittlich 37 Cent, heute sind es 52 Cent: Das ist ein Plus von 41 Prozent. "Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein Wirt für Leitungswasser etwas verlangen darf, wenn er dies in der Karte ausweist", sagt Konsumentenschützer Göweil. Aufgefallen ist den Erhebern auch, dass immer mehr Betriebe für Leitungswasser Geld verlangen - heuer 16 von 33 Lokalbetreibern. Im Jahr 2015 waren es zwölf Betriebe, 2013 erst sieben Lokale und vor zehn Jahren verlangte lediglich zwei Wirte etwas. Zwischen 0,30 und 0,80 Euro wurden bei der aktuellen Erhebung für 0,25 bzw. 0,33 Liter Leitungswasser verlangt. Ein halber Liter kostete zwischen 0,50 Euro und 1,40 Euro.

Auch Preise für Weißen Spritzer und Frankfurter stiegen stark an

Platz zwei belegt der "Weiße Spritzer" (plus 33 Prozent). Am stärksten stiegen bei den Speisen die Preise für Frankfurter und Blattsalat mit Geflügelstreifen (beide um 46%).

AK kritisiert: Leitungswasser sollte gratis sein

Die Mehrheit der Gastronomen wollte bei gleichzeitiger Konsumation einer Speise kein Geld für Wasser sehen. Aber immerhin sechs der 16 Betriebe verlangte trotz Essen etwas fürs Wasser. zehn Lokale verzichteten trotz Preisauszeichnung auf eine Verrechnung, wenn dazu etwas konsumiert wurde. Bei den restlichen 17 Betrieben, bei denen das Leitungswasser nicht auf der Karte zu finden war, wurde dafür auch nichts verlangt. Geld für Leitungswasser zu verlangen, wäre nicht notwendig, sagt AK-Präsident Peter Eder. "Wenn man bedenkt, dass 1.000 Liter Wasser aus der Leitung den Lokalen in der Stadt Salzburg nur 1,70 Euro kosten. Daher sollte das Leitungswasser als ein Akt der Gastfreundlichkeit gratis bleiben."



Quelle: SN