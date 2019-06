Preise in Salzburgs Öffis steigen - KPÖ PLUS fordert Gratis-Fahren

Die jährliche Preisanpassung des Salzburger Verkehrsverbunds (SVV) gilt ab 1. Juli 2019. Dieses Mal steigen die Preise für Einzelfahrten, Wochen- und Monatskarten. Jahreskartenbesitzer sind von der Preiserhöhung nicht betroffen.

Um durchschnittlich zwei Prozent werden Einzelfahrten, Wochentickets und Monatstickets für Öffis im Bundesland Salzburg teurer. Ausgenommen davon sind Einzelfahrten im Vorverkauf für die Kernzone Salzburg (1,90 Euro) und das Automatenticket (2 Euro). Wer sein Ticket beim Lenker kauft, muss künftig aber tiefer ins Börserl greifen: Hier wird der Preis von 2,70 Euro auf 2,90 Euro steigen.

Die Preise für Stammkunden werden nicht erhöht. Konkret betrifft das Besitzer von SVV-Jahreskarten, der SUPER s'COOL CARD, der FerienCARD, der StudentCARD und des Edelweiß-Tickets.

KPÖ PLUS fordert Gratis-Öffis

In einer ersten Reaktion kündigt Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ PLUS) einen Antrag für leistbare Bus-Preise an. "Diese Preiserhöhung ist absolut das falsche Signal. Das Leben in Salzburg ist ohnehin schon sehr teuer", sagt Dankl. Verkehrspolitik sei auch eine soziale Frage. Viele Salzburger hätten kein Verständnis für die ständig steigenden Kosten. Er will das Thema Buspreise bei der nächsten Sitzung des Salzburger Gemeinderats am 3. Juli, zwei Tage nach Inkrafttreten der höheren Preise, auf die Tagesordnung bringen. "Leistbare Öffis sind gerade für alle Salzburger wichtig. Die jährliche Teuerung trifft jene am härtesten, die nicht so viel haben." Außerdem seien einladende Öffis ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz, im Gegensatz zu Salzburg würden andere Städte längst einen anderen Weg gehen. "Nach Tallinn und Luxemburg setzen immer mehr Städte auf gratis Öffis. Das ist ein Vorbild auch für Salzburg."



Quelle: SN