Preisregen an der Fachhochschule Salzburg: Goldener Mai für Kreative

Einen Preisregen gab es für einige FH-Studierende in den vergangenen Wochen.

Mit Arbeiten aus den Bereichen Kommunikationsdesign, Film, Animation und Computerspiele haben Studierende der Studiengänge MultiMediaArt und MultiMediaTechnology der Fachhochschule Salzburg bei mehreren, auch international bedeutenden Kreativwettbewerben einen wahren Preisregen ausgelöst.

So wurde das Designduo Fabian Heller und Karen Kircher zum Abschluss seines MultiMediaArt-Studiums bei mehreren Wettbewerben mit Preisen regelrecht überhäuft. Mit ihrem Projekt "Connected Patterns" - Teil eines Welcome-Kits für Flüchtende - gewannen die beiden einen Goldenen Cube beim "Young Ones Award" des "One Club for Creativity" in ...