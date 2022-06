Preisträger mit einer Liebe zur Mathematik

Der Mathematiker Florian Graf (30) von der neuen Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften der Paris Lodron Universität (PLUS) wird für seine Publikation im Forschungsgebiet des Maschinellen Lernens mit dem "Young Investigators Award" der Universität Salzburg ausgezeichnet. Die Arbeit von Graf eröffne einen Blick in die als "Black Box Lernverfahren" bezeichneten Künstlichen Neuronalen Netze - was etwa bei KI gestützten medizinischen Diagnosen oder Therapie-Entscheidungen wichtig ist, heißt es.

Was ist das Geheimnis des Preisträgers aus Ulm, der 2019 an die Universität nach Salzburg gewechselt war? "In meiner Arbeit habe ich viel zum Nachrechnen. Was andere Leute eher abschreckt, macht mir Spaß. Vor mich hinrechnen und schauen, ob etwas Vernünftiges dabei herauskommt und das dann interpretieren, da beiß ich mich gern durch," sagt Graf.

Informatiker Roland Kwitt, Professor für Maschinelles Lernern an der Universität Salzburg: "Florian Graf hat in drei Jahren vier Publikationen auf Top-Tagungen präsentiert. Eine fünfte ist eingereicht. Das ist absolut außergewöhnlich." Kwitt hofft, dass sich für seinen Dissertanten eine Finanzierungsmöglichkeit für eine Postdoc-Stelle in Salzburg ergibt - und er nicht auf eine andere Universität abwandert.