Lungauer tanken weiterhin am teuersten

AK-Salzburg: Monatliche Kosten für tägliche Fahrt von Zederhaus nach Tamsweg stiegen um 71 Euro.

Die explodierende Entwicklung am Energiesektor spiegelt sich auch in den Geldbörsen der Lungauer wider. AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder: "Noch nie war das Preisniveau so hoch wie im Juli 2022. Die AK erhob die Preise bei 164 Tankstellen im ganzen Bundesland. Am teuersten tanken wieder einmal die Lungauer. Sie zahlen bei Super um 4,84 Prozent mehr als der Salzburg-Schnitt. Beim Diesel schlagen die Tankstellenbetreiber sogar 5,41 Prozent drauf."

Im Jahresvergleich mit Juli 2021 sind die Treibstoffpreise extrem gestiegen. Super kostet mit 2,126 Euro um 58,54 Prozent mehr als vor einem Jahr, Diesel stieg um 63,56 Prozent auf 2,087 Euro. (Lungau: Super: € 2,229; Diesel: € 2,2). Im 3-Monats-Vergleich fiel der Anstieg nicht ganz so extrem aus. Seit März 2022 stiegen die Preise für Super um 7,86 Prozent und für Diesel um 1,56 Prozent.

AK-Experte Stefan Göweil: "Im Lungau findet schlicht kein Wettbewerb statt. Es fehlt an einem Preisbrecher in Form eines Diskonters. Für einen Arbeitnehmer, der täglich von Zederhaus nach Tamsweg fährt, bedeutet dies monatliche Mehrkosten von 71 Euro (Vergleich Juli 2021 mit Juli 2022, Super, Verbrauch: 7,5 Liter pro 100 Kilometer; Gesamtkosten: 191,36 Euro).

Peter Eder: "Deutschland zeigt vor, wie es geht. Wann zieht Österreich nach? Erstmals seit Jahrzehnten ist das Tanken im benachbarten Bayern für Salzburgs Autofahrer wieder günstiger. Zwar sind die Preise im bayerischen Grenzraum im Jahresvergleich ebenfalls stark gestiegen - allerdings nicht so stark wie in Salzburg. Hier wirkt sich die deutsche Steuersenkung preisdämpfend aus. So wurde der Steuersatz um 29,55 Cent pro Liter bei Benzin und um 14,04 Cent pro Liter bei Diesel reduziert."

Zur Entlastung der Beschäftigten fordert er zudem eine Erhöhung des Kilometergelds auf 55 Cent pro Kilometer und die Umwandlung der aktuell ungerechten Pendlerpauschale zu einem kilometerabhängigen Pendlerabsetzbetrag - also einer einkommensunabhängigen Steuerrückzahlung: "Zwar wurde beim Pendlerpauschale nachgebessert, allerdings sind Besserverdiener gegenüber kleinen und mittleren Einkommen begünstigt, weil die Steuerersparnis mit dem Einkommen steigt. Das ist unfair."

"Margen der Mineralölfirmen haben sich verdreifacht"

"Die Branchenstudie der Bundeswettbewerbsbehörde zeigt, dass sich die Margen der Mineralölunternehmen seit Ende Februar verdreifacht haben und diese derzeit massive Übergewinne erzielen. Diese Gewinne müssen abgeschöpft und an die Verbraucher zurückgegeben werden. Es braucht jetzt ein Preisüberprüfungsverfahren nach dem Preisgesetz. Das bringt Transparenz und letztendlich können volkswirtschaftliche gerechtfertigte Preise festgelegt werden."