Club in Salzburg öffnet eine Nacht lang nur für Frauen

Eine Party, zu der Männer keinen Zutritt haben. Das ist neu in Salzburg. Am 3. Februar feiern und tanzen im "Haferl" nur Frauen.

Sie sei in Hallein ohne Vater, aber mit starken und sozial engagierten Frauen an ihrer Seite aufgewachsen, sagt Sarah Baumgartner. "Meine Mama, meine Oma, meine Uroma und meine Tante haben mich großgezogen." Auch ihre Schulzeit im Privatgymnasium St. Ursula, das damals noch eine reine Mädchenschule war, hat sie positiv erlebt. "Frauen sind in meinem Leben das zentrale Thema", betont die 27-Jährige. Die Soziologin hat sich nach Zusatzausbildungen mit 21 Jahren selbstständig gemacht und auf Social-Media-Marketing spezialisiert. Nach ...