Premieren-Auffahrt beim "Jedermann": Gefeiert und gestorben wurde bei Prachtwetter

Die Salzburger Festspiele starteten am Montagabend in ihre Spielzeit. Oft braucht es jedoch keine Festspielkarte - bei der Premiere des "Jedermann" kamen auch die Zaungäste auf ihre Rechnung. Zum Auftakt der Salzburger Festspiele 2022 gab es Sommerwetter und entspannte Festspielstimmung am Montagabend auf dem Domplatz. Die besten Bilder zum Durchklicken.

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass bei der Premiere des "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen das Wetter mitspielt. Der Montagabend bot einen traumhaften Sommerabend am seit Monaten restlos ausverkauften Domplatz. Eine Premiere war es auch für die neue Festpielpräsidentin Kristina Hammer: "Gesehen habe ich ihn so oft, dass ich es nicht mehr zählen kann. Aber ich weiß, dass ich bislang vier verschiedene Jedermann-Darsteller gesehen habe", sagte sie.

SN/neumayr Schauspieler Philipp Hochmair.



Im Publikum heuer - und auch zur Freude der Schaulustigen - auch ein ehemaliger Jedermann, den man in der Chronik der Festspieldarsteller nur eingeschränkt findet. Schauspieler Philipp Hochmair, der einst für den erkrankten Tobias Moretti kurzfristig einsprang. Ob er es noch einmal machen würde? "So was passiert dir nur einmal in Leben, da brauch ich nicht nachdenken, ob ich das noch mal machen würde. Wenn doch: Viel proben müsste ich nicht", sagte er.

SN/neumayr Intendant und Opernsänger Daniel Serafin.

Vom den eigenen Festspielen in Römersteinbruch in St. Margarethen kam Intendant und Opernsänger Daniel Serafin. Er feierte dort mit "Nabucco" am Wochenende Premiere. "Alles super gelaufen, jetzt bin ich rein genusstechnisch hier in Salzburg".

Weiters mit dabei: Innenminister Gerhard Karner, Autorin Hera Lind, Bürgermeister Harald Preuner und Vizebürgermeister Bernhard Auinger, Immobilienmaklerin Marlies Muhr und Schauspielerin Nicole Beutler.