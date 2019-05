Pride Weekend: Schloss Mirabell erstrahlt in pinkem Licht

Die Salzburger Polizei stoppte am Mittwoch einen Gefahrengut-Transporter: Am Fahrzeug waren Mängel offensichtlich, die Ladung nur unzureichend gesichert und das Fahrzeug nicht als Gefahrenguttransport …

Chronik

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochnachmittag in der Tiefgarage des Europark Salzburg mit einem Störsender das Verriegeln eines Pkw verhindert. Das teilte die Salzburger Polizei am Donnerstag …