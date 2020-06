Primar Richard Greil kritisiert, dass es keine europaweit einheitlichen Teststrategien gibt.

Seit Wochen treten in Salzburg kaum noch Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf. Der Einsatzstab des Landes stellte am Freitag nach 108 Tagen seine Arbeit ein. Bis Ende Juni läuft ein Übergangsbetrieb, danach soll ein Stufenplan in Kraft treten. Einsatzstäbe in ...