Primar Greil zu Corona: "Was wir verkraften können, ist deutlich geringer als im Vorjahr"

Noch sind die Zahlen der Spitalsbelegung von Coronapatienten in Salzburg stabil. Eine weitere Welle wie im vergangenen Herbst könne man heuer aber nicht mehr abwickeln, sagt Primar Richard Greil. Das hat auch mit dem Pflegemangel zu tun.

48 Personen befinden sich derzeit wegen einer Coronainfektion in Salzburg in Spitalsbehandlung. 13 davon müssen auf einer Intensivstation versorgt werden. Trotz wieder steigender Infektionszahlen gibt es noch keinen starken Anstieg der Patienten in den Krankenhäusern. Derzeit sei die Lage stabil, heißt es vonseiten der Salzburger Landeskliniken. Man müsse keine Operationen absagen, weil das Personal für die Versorgung von Coronapatienten benötigt werde. Das sei derzeit auch nicht absehbar, heißt es: Ein entsprechendes Bettenmanagement würde dafür sorgen, dass das so bald nicht ...