Pritschenwagen rollte weg, Pensionist wurde schwer verletzt

Am Samstagnachmittag stieg ein 70-jähriger Tennengauer in Krispl (Ortsteil Gaißau) aus einem auf einer leicht abschüssigen Hofzufahrt abgestellten Pritschenwagen. Kurz danach setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Das meldet die Polizei.

Der Pensionist wollte das anrollende Fahrzeug anhalten und wurde dabei im Bereich der unteren Extremitäten schwer verletzt.

Das Gefährt stürzte anschließend ca. 120 Meter über einen Abhang hinunter und kam abrupt in einem Bachbett zum Stillstand.

Der 70-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Die Gaißau Landesstraße war im Unfallbereich für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Krispl war mit drei Fahrzeugen an der Unglücksstelle im Einsatz.

Quelle: SN