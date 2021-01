Privatparty gefeiert: Landeshauptmann droht mit Sperre der Rodelbahn

Weil auf der Terrasse eines Lokals im Pinzgau gefeiert worden ist, wird der Abendbetrieb der Rodelbahn am Wildkogel jetzt eingestellt. Die Behörde ist angewiesen worden, schärfer zu kontrollieren, und beim nächsten Vorfall die Rodelbahn zu sperren.

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See wurde in den vergangenen Tagen informiert, dass auf der Terrasse eines Lokals an der Rodelbahn am Wildkogel mehrere Privatpersonen eine Party gefeiert hätten. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat nach einem Gespräch mit den Bergbahnen die Bezirkshauptmannschaft angewiesen, die Rodelbahn bei einem neuerlichen Verstoß behördlich zu sperren. "Mit der Geschäftsführung wurden weitere Vorkehrungen zur Vermeidung derartiger Aktivitäten vereinbart", heißt es.



"Die Bezirkshauptmannschaft wird in den kommenden Tagen strenge Kontrollen am Wildkogel veranlassen. Die Skipisten und Rodelbahnen sind ausschließlich zur Ausübung von Sport in Betrieb. Alle Feierlichkeiten und Partys sind aufgrund des derzeitigen Lockdowns untersagt und nicht zulässig", sagt Haslauer.

In einem Gespräch mit der Geschäftsführung der Bergbahnen Wildkogel sei zusätzlich vereinbart worden, dass der Terrassenbereich soweit abgesperrt werde, dass er für Privatpersonen nicht mehr zugänglich sei. Der Betrieb der Rodelbahn freitags bis 19 Uhr wird eingestellt. Wie an allen anderen Wochentagen erfolge der Betrieb nur noch bis 15.45 Uhr. Die Bergbahnen würden außerdem einen verstärkten Pistendienst einrichten. Die Bezirkshauptmannschaft werde verstärkte Kontrollen mit Hilfe der Exekutive durchführen. "Alle Verantwortungsträger in der Region haben versichert, dass sie alles daran setzen, solche Privatzusammenkünfte zu verhindern. Sollte es dennoch zu einem weiteren Vorfall dieser Art kommen, wird die Rodelbahn von der Bezirksverwaltungsbehörde gesperrt", heißt es in einer Aussendung des Landes.

Quelle: SN