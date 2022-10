Probeführerscheinbesitzer fuhr um 59 km/h zu schnell

Polizei nahm dem 19-jährigen Pinzgauer seine Fahrerlaubnis wieder ab.

Eine Patrouille der Polizeiinspektion St. Johann im Pongau führte am Samstagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen an der Umfahrung Bischofshofen (Pinzgauer Straße B311) durch. Kurz vor 17 Uhr wurde beim Fahrzeug eines 19-jähriger Pinzgauer Probeführerscheinbesitzer eine Geschwindigkeit von 159 km/h gemessen. Erlaubt ist an dieser Stelle eine maximale Geschwindigkeit von 100 km/h. Die Beamten stoppten den Lenker und nahmen ihm den Probeführerschein ab. Die Beifahrerin des Mannes fuhr dann mit dem Auto weiter. Der 19-Jährige wird angezeigt.