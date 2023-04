Probeführerscheinbesitzer fuhr viel zu schnell

Anstelle der erlaubten 50 km/h wurde bei dem 21-Jährigen eine Geschwindigkeit von 94 Stundenkilometern gemessen.

Am späten Samstagabend führte die Polizei im Ortsgebiet von Schwarzach Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei war ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer bei erlaubten 50 km/h mit 94 km/h von Golling in Richtung St. Johann unterwegs. Er wird angezeigt.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden fiel Polizisten dann in St. Veit im Pongau ein mit laufendem Motor an einer Kreuzung stehender Pkw auf. Die Lenkerin, eine 27-jährige Frau aus dem Flachgau, die sich zu dem Zeitpunkt aus unbekannten Gründen außerhalb des Wagens befand, gab vorerst an, nicht gefahren zu sein. Dies konnte nach Angaben der Polizei "jedoch im Laufe der Amtshandlung widerlegt werden". Ein durchgeführte Alkomattest ergab bei der Frau einen Wert von 1,6 Promille Alkohol im Blut. Die Lenkerin wird angezeigt.