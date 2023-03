Probeführerscheinbesitzer war mit 108 km/h in der Alpenstraße unterwegs

Der Halleiner muss mit einer Nachschulung rechnen. Außerdem beschäftigten die Polizei in der Nacht auf Sonntag ein betrunkener Radfahrer auf einer Autobahnauffahrt, weitere Alkolenker und ein zu lautes Auto.

Bei Verkehrskontrollen in der Stadt Salzburg und in Hallein zog die Polizei in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrzeuglenker aus dem Verkehr. So war ein Probeführerscheinbesitzer in der Alpenstraße kurz vor ein Uhr früh anstelle der erlaubten 50 km/h mit 108 km/h unterwegs. Der 20-jährige Halleiner wurde nach Angaben der Polizei angezeigt, außerdem muss er mit einem Führerscheinentzugsverfahren und einer Nachschulung rechnen. Bereits am Samstagabend war Polizisten ein sehr lautes Fahrzeug im Stadtgebiet aufgefallen. Eine Lärmpegelmessung ergab 105 Dezibel anstatt der erlaubten 82 Dezibel. Dem 39-jährigen Lenker aus Salzburg wurde die Weiterfahrt untersagt.

Mehrere betrunkene Lenker gestoppt, es hagelte Anzeigen

Bei den Kontrollen gingen der Polizei auch mehrere Alkolenker ins Netz. In der Stadt Salzburg saß ein 27-jähriger Slowake mit 1,5 Promille am Steuer seines Autos. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Eine betrunkene Flachgauerin verursachte auf der Autobahn einen Unfall mit Sachschaden, als sie mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts geriet und ein daneben fahrendes Auto touchierte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,84 Promille Alkohol im Blut. Die 41-Jährige musste ihren Führerschein abgeben.



Während einer Kontrolle auf der Autobahn bei Hallein bemerkten Polizisten einen Radfahrer auf der gegenüberliegenden Autobahnauffahrt. Der 53-Jährige wurde gestoppt. Ein Alkotest ergab 1,1 Promille. Außerdem wurde in der Salzburger Elisabethstraße ein 25-jähriger Pkw-Lenker angehalten, der mit 1,14 Promille in seinem Auto unterwegs war. Der Mann ist seinen Führerschein los.

Alle Verkehrsteilnehmer wurden angezeigt, wie die Polizei am Sonntag bekannt gab.