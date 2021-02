Problematische Virusmutation in Salzburg entdeckt

Die Variante weist eine Veränderung auf, mit der sie dem Immunsystem entkommt. Ob es sich um die brasilianische Mutation oder eine andere handelt, könne man in diesem Fall erst nach der Sequenzierung sagen. Die Probe wurde eingeschickt.

In Salzburg ist in den vergangenen Tagen eine neue, problematische Virusmutation aufgetaucht. Das bestätigte Labormediziner Hans Georg Mustafa vom Salzburger Medilab den SN. Demnach handelt es sich um eine Variante, die im Protein E484K eine Veränderung aufweist. Das bedeute, dass es sich jedenfalls um eine Mutation handle, bei der vorhandene Antikörper durch eine Impfung oder eine durchgemachte Erkrankung schlechter schützten, sagte Mustafa. "Es handelt sich um eine Variante, die dem Immunsystem entkommt." Ob es sich dabei um die zuerst in ...