"Problemwölfe" dürfen legal erlegt werden

Geht es nach Plan, tritt heute die Verordnung zum Abschuss der zwei "Problemwölfe" in Salzburg in Kraft. Almbauern hoffen indes auf langfristige Lösungen für die Bejagung des geschützten Beutegreifers.

Die Betroffenheit und Verunsicherung ist unter den Lammertaler Bauern groß. Am Abend des 17. Juni gingen einige Bäuerinnen und Bauern auf den Rußberg in Rußbach am Pass Gschütt um das traditionelle Sonnwendfeuer zu entzünden. Auf ihrem Weg entdeckten sie - nahe beieinander liegend - neun getötete Schafe Lämmer. Ein weiteres Lamm war schwer verletzt. Der Sohn des Almobmannes Gerhard Kraft brachte es sofort zum Bauernhof zurück. Da verstarb es nach kurzer Zeit.

Der Salzburger Wolfsbeautragte Huber Stock wurde verständigt. Er stellte fest, dass die Spuren sehr deutlich auf einen Wolf hinweisen.

Darüber hinaus sind einige Tiere verletzt und 40 weitere Vierbeiner waren beim Besuch der TN immer noch abgängig. "Wir suchen seither jeden Tag und haben sie bisher nicht gefunden", sagt Kraft.

Schafe mit Sender ausgestattet

Der Nebenerwerbsbauer hat jetzt Angst wenn er nach den Schafen sieht. Zu seiner Verteidigung hat er nur einen Stock und ein Messer dabei. Seit über 30 Jahren verbringen seine Schafe den Sommer auf dem Rußberg. Anfang Juni hat er gemeinsam mit fünf weiteren Bauern aus der Umgebung 130 Schafe auf den 1666 Meter hohen Berg an der Grenze zu Gosau aufgetrieben.

Regelmäßig sehen alle Bauern nach den Tieren. Um sie leichter im Gelände finden zu können, wurden nun sechs Schafe (von jedem Bauern eines) mit einem GPS Sender ausgestattet. So kann auf dem Hof beobachtet werden wo sich ihre Tiere befinden. "Normalerweise bleiben sie zusammen und bewegen sich nicht weit", sagt Kraft.

Als weitere Maßnahme wurden Blinklichter aufgestellt. Diese - so die Hoffnung - sollen den Wolf vertreiben. Einen Zaun aufzustellen, können sich die Almbauern in dem steinigen Gelände nicht vorstellen. "Außerdem müsste er circa zwei Meter hoch sein, denn der Wolf springt sonst darüber", sagt Kraft.

"Problemwölfe" dürfen getötet werden

Drei bis vier Wölfe halten sich derzeit erwiesener Maßen in Salzburg auf. "Die Dunkelziffer ist aber wesentlich höher", vermutet der Wolfsbeauftrage des Landes, Hubert Stock. Allein in diesem Jahr werden zwei Wölfe schon für einige gerissene Schafe, Ziegen und Rinder im Pinzgau und in Rußbach verantwortlich gemacht.

Da Isegrimm europaweite geschützt ist, darf er nicht getötet werden. Daher vermehren sich die Tiere und bilden Rudel. Die Jungen müssen weichen und suchen neue Reviere. Da sie nicht erlegt werden dürfen, könnten sie die Scheu vor dem Menschen verlieren und noch größere Schäden anrichten. Geht es nach dem Plan der schwarz-blauen Landesregierung tritt am Samstag die Verordnung für den Abschuss von "Problemwölfen" in Kraft. Damit soll eine kurzfristige Entlastung für die Bauern in den Almgebieten erzielt werden. Der Abschuss ist auf zehn Kilometer im Umkreis der getöteten Nutztiere beschränkt. Dadurch, so hofft die Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ), sollen die "Problemwölfe" erwischt und die Beutegreifer vorsichtiger werden und sich zurückziehen. "Wichtig ist jetzt, dass der erste legale Abschuss - und auf Basis dieser Verordnung ist er legal - auch erfolgt", sagt Svazek.

Schutzstatus soll herab gesetzt werden

Doch bei diesem Schritt soll es nicht bleiben. Überall dort, wo Herdenschutz nicht möglich ist, soll die Jagd auf Problemwölfe möglich sein. In weiterer Folge geht es auch darum, den Schutzstatus herabzusetzen. "Langfristig müssen die Gesetze so anpasst werden, dass es in Almgebieten wolfsfreie Zonen gibt", sagt Svacek.

Außer dem Wolf haben auch weitere große Beutegreifer wie Bär und Luchs in Europa Schutzstatus. "Das ist eine Herausforderung und wir müssen damit leben lernen und wieder lernen damit umzugehen", sagt der Forstbetrieb Flachgau-Tennengau-Leiter Erwin Stampfer.

Wie viele Wölfe es in seinem Forstbetrieb gibt, kann Stampfer nicht sagen; "Die Häufigkeit der Risse nimmt zu. Das war zu erwarten, denn rund um Österreich gibt es wieder mehr Wolfsrudel." Meistens sind es junge Individuen, die durchziehen, denn die Entfernungen zwischen den Ländern sind relativ kurz.

Stampfer sieht die Beutegreifer für die Landwirtschaft mit Nutztieren problematisch. Für Wanderer oder Forstarbeiter nicht. "Ich persönlich habe kein ungutes Gefühl, wenn ich wandern gehe oder im Wald arbeite. Einen Wolf zu treffen ist sehr sehr selten. Es ist auch für unsere Leute, die die Arbeit im Wald machen, kein Problem."