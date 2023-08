Produktionsmitarbeiter im Prozess um tödlichen Unfall bei AustroCel: "Wussten von dieser Verordnung nichts"

Plus

Mit der Anhörung weiterer Zeugen wurde am Dienstag am Salzburger Landesgericht der Strafprozess um den Tod eines Arbeiters in der Halleiner Zellstofffabrik AustroCel fortgesetzt. Der Arbeiter (55) war im Juni 2021 getötet worden, nachdem ein Hochdruckgasrohr gerissen und 150 Grad heißes Schwefeldioxid ausgetreten war. Ein Urteil wurde noch für den Dienstagabend erwartet.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Zu dem tödlichen Unglück beim Halleiner Zellstoffwerk AustroCel kam es am 2. Juni 2021.