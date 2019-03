Seit Monaten verleiten kriminelle Anrufer vor allem ältere Damen mit der "Autounfall-Masche" zu Geldübergaben. In Salzburg wurde jetzt ein mutmaßliches Mitglied des Betrüger-Netzwerks gefasst.

Es ist ein professionell organisiertes Betrüger-Netzwerk, das in Salzburg und auch in anderen Bundesländern seit Herbst (wieder) verstärkt sein Unwesen treibt. In den vergangenen Monaten registrierte die Salzburger Polizei eine Reihe von Fällen, bei denen vor allem ältere Damen Opfer ...