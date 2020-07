Das Kleine Theater in Salzburg startet bereits am 8. August in die Saison. Das Programm trägt schwarze Komik. Und es gibt einen familiären Neuzugang: Magdalena Köchl steht erstmals mit ihren Eltern auf der Bühne.

Wie es ist, mit Mama und Papa zu arbeiten, weiß Magdalena Köchl jetzt. In "Holzers Peepshow" von Regisseur Hanspeter Horner debütiert sie ab 8. August im Kleinen Theater mit ihren Eltern Anita Köchl und Edi Jäger. Den Opa gibt Sänger ...