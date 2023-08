Projekt "Coaching für Freiwillige": Die Teilnehmer finden ihre Stärken

Das Pilotprojekt "Coaching für Freiwillige" war ein großer Erfolg. Im Oktober geht es in die zweite Runde. Die Teilnehmer lernen dabei, wie sie mit ihren Fähigkeiten anderen Menschen helfen können. Es gibt noch Restplätze für die Workshops.

Viele Salzburgerinnen und Salzburger würden gerne ihre Fähigkeiten für freiwillige Dienste einsetzen. Dabei stellt sich allerdings oft die Frage, in welchen Bereichen die eigenen Stärken perfekt zur Geltung kommen.

Zwei Psychologinnen entwickelten das Konzept

Nun gibt es dafür eine Hilfestellung. Die Wissenschafterinnen Elena Fischer und Franziska Kinskofer, die im Fachbereich Psychologie an der Universität Salzburg tätig sind, haben in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Salzburg ein "Coaching für Freiwillige" entwickelt. Die beiden Psychologinnen sind ebenfalls ehrenamtlich tätig und bringen eine große Erfahrung mit.

Das Pilotprojekt fand von April bis Juni dieses Jahres statt. Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen dabei die Möglichkeit, ihre Motivation für sinnstiftende freiwillige Tätigkeiten zu ergründen. "Das ,Coaching für Freiwillige' ist eine Innovation, denn bisher ist kein anderes vergleichbares Projekt in unserem Bundesland bekannt", erklären die beiden Wissenschafterinnen.

Im Oktober startet die zweite Runde

"Wir haben fundierte Methoden entwickelt und beobachten, wie sich die Übungen auf die Motivation und auf das Wohlbefinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auswirken, und entscheiden, ob es notwendig ist, die Methoden zu verfeinern", erklärt Franziska Kinskofer die Methodik.

Nach dem sehr erfolgreichen Pilotprojekt geht das "Coaching für Freiwillige" ab 11. Oktober 2023 in die zweite Runde. In vier Gruppensitzungen und einer Einzelsitzung lernen im Herbst weitere zwölf Teilnehmer ihre persönliche Motivation für Freiwilligenarbeit besser kennen und bekommen Orientierungshilfe, wie sie diese mit einer sinnstiftenden Tätigkeit in die Praxis umsetzen können.

"Bei der Freiwilligenarbeit kommt die Motivation von innen heraus. Ich muss es wirklich wollen, damit ich langfristig dabeibleibe", erklärt Elena Fischer. Für Marlies Blaschko, Leiterin des Freiwilligenzentrums Salzburg, hat das "Coaching für Freiwillige" großes Potenzial, den Freiwilligenbereich aufzuwerten.

Die Krisen erfordern viel Engagement

"Die aktuellen Krisen erfordern die Hilfe von vielen Menschen, die sich freiwillig engagieren", sagt Blaschko. Durch dieses Angebot sollen mehr Menschen nachhaltig für freiwilliges Engagement begeistert werden. "Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass freiwillige Tätigkeiten glücklich machen. Vorausgesetzt, es passt zu den eigenen Bedürfnissen, Werten und Interessen", so die Leiterin des Freiwilligenzentrums.

Für die Workshops im Oktober gibt es noch Restplätze. Wer Interesse hat, an diesem Projekt teilzunehmen, kann sich bei Marlies Blaschko unter der Nummer 0676 43 09 705 melden.