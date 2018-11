Prominente erzählen aus ihrem Leben

Das Buch "Erlebtes erzählt" verbindet persönliche Erlebnisse mit Historischem. Sängerin Angelika Kirchschlager erzählt über ihre Kindheit in Lehen.

Haubenkoch Andreas Döllerer, die ehemalige Landesrätin Doraja Eberle, Autorin Elisabeth Escher, Schauspielerin Elfi Eschke, Regisseur Reinhard Schwabenitzky, Moderator Sepp Forcher, Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, Abt Johannes Perkmann, Künstler Johann Weyringer, die pensionierte Rechtsmedizinerin Edith Tutsch-Bauer und der ehemalige Skirennläufer David Zwilling. Was diese Salzburger Persönlichkeiten miteinander verbindet? In einem neu erschienenen Buch geben sie Einblick in ihr Leben.