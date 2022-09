Propaganda- und Hinrichtungsvideos des IS hochgeladen: Terroranklage gegen 15-Jährigen in Salzburg

Die Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg hat Anklage gegen einen 15-jährigen Schüler wegen des Verbrechens der "Terroristischen Vereinigung" sowie wegen "Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat" erhoben. Das teilte die StA am Montag mit.

Dem Jugendlichen, einem in Salzburg geborenen und hier lebenden Tschetschenen, wird angelastet, sich wissentlich an der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), beteiligt zu haben; dies, indem er auf diversen Internet- bzw. Kommunikationsplattformen wiederholt Propagandamaterial des IS verbreitet habe. Propagandamaterial, in dem für den bewaffneten Glaubenskrieg des IS geworben werde und mit dem der IS neue Mitglieder mobilisieren wolle.

Konkret soll der schon seit Ende Juni in U-Haft sitzende Schüler in zahlreichen Fällen im Internet Propaganda- oder Hinrichtungsvideos sowie Videozusammenschnitte ...