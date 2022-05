Prostituierte fordern fairen Umgang: "Der Trieb stirbt erst mit dem Tod"

Am 2. Juni ist der Internationale Hurentag. In Salzburg fordern die Damen einen fairen Umgang und den Zutritt zu Altersheimen.

Die Kirche Saint-Nizier in Lyon ist eher unspektakulär. Ihr Bau wurde im 14. Jahrhundert begonnen und im 19. Jahrhundert abgeschlossen. Gut Ding braucht Weile. Bekannt war sie seit ihrer Fertigstellung eigentlich nur wegen ihrer ungleichförmigen Kirchtürme. Das sollte sich am 2. Juni 1975 schlagartig ändern. Da wurde die Kirche an einem ruhigen und sonnigen Pfingstsonntag besetzt. Mehr als hundert Huren machten sich auf den Weg, um auf ihre Nöte hinzuweisen. Man muss sich das einmal vorstellen: Eine Kirche voller Huren ...