Protestaktion in Palting: Bürger sperren Straße

Anrainer fordern Entschärfung für eine Gefahrenstelle in Palting. Der Bürgermeister verspricht eine baldige Teillösung.

Nur unweit der Salzburger Landesgrenze ist für Samstag in der oberösterreichischen Gemeinde Palting eine Demonstration angemeldet. Anrainer wollen ab 9 Uhr den Kreuzungsbereich bei der Bayer Landesstraße nach Unterheming blockieren. So wolle man auf die "prekäre und für alle Bewohner von Heming gefährliche Verkehrssituation" aufmerksam machen, wie es auf der Einladung der Kundgebung heißt. "Der Verkehr steigt immer mehr. Die Politik und die Behörden haben jahrelang nichts gemacht. Wir fordern, dass es in dem Bereich ruhiger und sicherer wird", sagt der Anrainer Roland Link. Auf der Landesstraße gilt derzeit Tempo 70, auf der Gemeindestraße nach Unterheming Tempo 100. Als langjähriger Polizeibeamter sei ihm die Sicherheit vor Ort ein Anliegen: "An der Landesstraße befindet sich eine Bushaltestelle. Das ist besonders für die Schulkinder gefährlich." Seit dem Bau einer Siedlung mit mehr als 70 Wohnungen habe sich das Verkehrsaufkommen zudem vervielfacht. Roland Link hat zusammen mit Werner Pramhaas daher die Kundgebung bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) angemeldet. "Wir haben 90 Unterschriften gesammelt. Jetzt müssen Taten folgen."

Tempo 50 für Anrainer zu wenig: "Es werden weitere Protestaktionen folgen"

Bürgermeister Franz Stockinger (ÖVP) teilt den SN auf Anfrage mit, dass es nach Gesprächen mit der BH in Bälde zu einer Entschärfung der Stelle kommen wird. Die Ortsgebiete sollen neu definiert werden, sodass auf der Gemeindestraße in Heming anstatt Tempo 100 künftig ein Tempolimit von 50 km/h gelten soll. "Der 70er auf der Landesstraße wird laut BH aber bleiben", sagt Stockinger. Für die Initiatoren der Straßensperre ist das noch keine zufriedenstellende Lösung: "Seit acht Jahren führen wir Gespräche. Warum soll jetzt plötzlich etwas passieren? Und für die Bushaltestelle ändert sich so auch nichts", sagt Link. Die Kundgebung am Samstag wolle man in jedem Fall durchführen. Wie lange die Sperre aufrechterhalten wird, sei noch nicht absehbar. Außerdem seien laut Roland Link weitere Protestaktionen geplant: "So lange, bis wir sehen, dass wirklich etwas getan wird."