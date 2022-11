Klimaaktivisten wollen die Uni Salzburg besetzen

In Anlehnung an die Studentenproteste von 2009 wollen Salzburger Studierende wieder Hörsäle besetzen. Diesmal geht es um Klimaschutz.

Am Montag startet in Ägypten die 27. UNO-Klimakonferenz. Das Treffen in Sharm el Sheikh wurde begleitet von zahlreichen Protesten von Klimaaktivisten, die mehr Tempo für den Klimaschutz fordern. In Salzburg hat sich indes eine neue Gruppierung formiert, die ebenfalls mit Protestaktionen auf das ihrer Meinung nach zögerliche Handeln der Politik in Sachen Klimaschutz aufmerksam machen will.

Zora ist Sprecherin der Gruppierung Erde brennt. Der Name nimmt bewusst Anleihen an der Uni-brennt-Bewegung aus dem Jahr 2009. Damals hatten Studierende ...