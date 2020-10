Protestmärsche gegen 380 kV am Heuberg

Hungerstreikende halten durch. Einen neuen Blickfang gibt es beim Mozartdenkmal.

Aus Protest gegen die Bauarbeiten an der 380-kV-Leitung am Heuberg wollen die Projektgegner nun abermals demonstrieren. Der Verein Fairkabeln meldete bei der Bezirkshauptmannschaft tägliche Protestmärsche vom 8. bis 15. Oktober auf der Dax-Lueg-Straße mit jeweils 15 bis 100 Personen an. Indessen geht der Hungerstreik von drei Aktivisten auf dem Mozartplatz weiter. Der aktuell "längst-dienende" Teilnehmer ist Peter Bacher senior mit 16 Tagen. Obmann Franz Fuchsberger beginnt nun seinen elften Tag. "Es geht uns den Umständen entsprechend gut", sagt er. Neu ...