Prozess: Coronapositiver wollte nach Pakistan reisen und soll dafür Testbescheinigung gefälscht haben

Nicht nur einem Pongauer Zahnarzt wird am Montag am Salzburger Landesgericht ein Covid-Strafprozess gemacht. In einem weiteren Strafverfahren (Richterin: Madeleine Vilsecker) wird einem in Salzburg lebenden 29-jährigen Pakistaner angelastet, er habe am 7. März als zuvor positiv auf Corona Getesteter und trotz eines vom Magistrat am 4. März ausgestellten und ihm mündlich mitgeteilten Absonderungsbescheids die Unterkunft verlassen, um nach Pakistan zu fliegen.

Laut Elena Haslinger, Sprecherin der Salzburger Staatsanwaltschaft, ließ sich der Angeklagte am 7. März vom Bruder nach München bringen, um dann über Dubai nach Pakistan zu fliegen. In München wurde der 29-Jährige von der Polizei kontrolliert. Er führte dabei laut Strafantrag die offizielle Testbescheinigung mit, bei der er aber den Infektionsstatus von "positiv" auf "negativ" geändert haben soll. Daher lautet der Vorwurf gegen den 29-jährigen Pizzazusteller nicht nur auf vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, konkret durch Covid-19, sondern auch auf Urkundenfälschung.