Am Donnerstag müssen sich drei Funktionäre der österreichischen Tierrettung vor dem Landesgericht in Salzburg verantworten. Laut Anklage sollen sie knapp 400.000 Euro veruntreut haben.

Der Prozess gegen die Funktionäre der Tierrettung findet am Landesgericht Salzburg statt.

Schwerwiegenden Vorwürfe gegen die österreichische Tierrettung mit Sitz in Salzburg: Drei Funktionäre sollen seit 2016 wissentlich Geld vom Vereinskonto für private Zwecke verwendet haben. Insgesamt geht es um 464.000 Euro, die die drei Angeklagten veruntreut haben sollen - für Urlaube und auch Bauarbeiten am privaten Grundstück.

Der Hauptangeklagte wies die Vorwürfe bisher zurück. Die Verhandlung findet am Donnerstag am Landesgericht in Salzburg statt.