Prozess gegen Drogenbande in Salzburg: Mehrjährige Haft für Duo aus der Rockerszene

Im Salzburger Schöffenprozess gegen ursprünglich 13 Angeklagte wegen des kiloweisen Handels mit Cannabis, Speed, Ecstasy und Kokain gab es am Mittwoch weitere Urteile.

Wie berichtet lastete der Staatsanwalt elf Männern und zwei Frauen - sie leben im Pinzgau, in Deutschland und in Wien - an, in verschiedenen Rollen (Lieferanten, Dealer, Kuriere, Erzeuger) aus Deutschland und Wien bezogenes Suchtgift im Pinzgau an letztlich rund 400 Abnehmer verkauft zu haben. Allein über drei in Baden-Württemberg lebende Angeklagte - allesamt Mitglieder beim Motorradrocker-Club "MC United Tribuns Forever" - sollen 14,5 Kilo Cannabis, sieben Kilo Speed und 200 Gramm Kokain in den Pinzgau gelangt sein.

Zwei dieses Trios - ein 37-jähriger Serbe (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) und ein 38-jähriger Deutscher (Verteidiger: RA Florian Höllwarth) - erhielten nun nach Geständnissen vier Jahre bzw. 3,5 Jahre unbedingte Haft (nicht rechtskräftig).

Ein weiterer Angeklagter, ein 19-jähriger Bosnier, bekam drei Jahre teilbedingte Haft (eines davon unbedingt): Er hatte einen Pinzgauer (21), der als Drehscheibe der Drogengeschäfte gilt, unterstützt.

Der Prozess wird heute, Donnerstag, fortgesetzt.