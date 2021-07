Prozess gegen einen 15 Mal Vorbestraften wegen eines Bankraubs im angrenzenden Innviertel

39-Jähriger hatte laut Anklage im April mit einem Messer bewaffnet eine Bankfiliale in St. Pantaleon beraubt. Am Donnerstag steht er nun vor Gericht.

Es war ein Aufsehen erregender Banküberfall, zu dem es am 16. April dieses Jahres in St. Pantaleon - die Innviertler Gemeinde grenzt direkt an den Flachgau - kam.

Ein ganz in schwarz gekleideter Täter, maskiert mit schwarzer Haube, schwarzer Schutzbrille und schwarzer FFP2-Maske, betrat damals die Raika-Bankstelle des Grenzorts, drückte der Angestellten einen Plastiksack in die Hand und forderte sie auf, diesen mit Geld zu füllen. Als die Angestellte dem nicht sofort nachkam, zückte der Täter ein Messer. ...