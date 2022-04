Prozess gegen Ex-Drogenermittler: Als Zeuge geladener Staatsanwalt weist Behauptungen des Angeklagten zurück

Teils hochrangige Vertreter der Polizeiführung sowie ein jahrelang für Suchtgiftfälle sonderzuständiger Staatsanwalt sagten am Freitag am Landesgericht Salzburg gegen einen des Amtsmissbrauchs angeklagten Salzburger Ex-Drogenermittler aus. Letzgenannter soll über Jahre hindurch bei Suchtgiftscheindeals gesetzliche Vorgaben ignoriert bzw. sich über diese hinweggesetzt haben.

Auffallend viele Zuhörer, das Gros aus Polizeikreisen, lauschte Freitag am Landesgericht den Zeugenaussagen im seit 22. März laufenden Amtsmissbrauchsprozess gegen einen nun ehemaligen Salzburger Drogenermittler. Bekanntlich wird dem dienstversetzten, tatsachengeständigen Kripobeamten angelastet, jahrelang falsche oder unvollständige Berichte zu von ihm geleiteten Drogenscheingeschäften an die Staatsanwaltschaft (StA) verfasst zu haben.

Konkret, so der Vorwurf des für die Causa zuständigen St. Pöltener Staatsanwalts Leopold Bien, habe der Ermittler von 2011 bis 2016 in 17 von ihm geleiteten Fällen die von ihm eingesetzten Vertrauenspersonen (VP), besser bekannt als V-Männer, verschwiegen oder ihre Rolle falsch dargestellt. Teils habe er eine von ihm eingesetzte VP (sehr oft selbst Kriminelle aus der Szene) in seinem Bericht an die StA einfach zum "unbekannten Täter" gemacht. Teils soll er die von den - später verschwiegenen - V-Männern eingefädelten Scheindeals, bei denen letztlich die Anbieter mit großen Mengen Kokain, Heroin etc. erwischt wurden, auch als "Suchgiftaufgriffe" im Rahmen von - tatsächlich aber fingierten - Verkehrskontrollen dargestellt haben.

Mit seinem Handeln, so Bien, habe der Polizist den Staat in seinem Recht auf objektive Strafverfolgung geschädigt sowie die Drogenlieferanten in deren Recht auf Offenlegung aller ihrer Verteidigung dienenden Umstände. Zur Erklärung: Werden Anbieter über Gebühr von V-Männern zur Drogenbeschaffung gedrängt (unzulässige Tatprovokation), so wirkte sich das für die beim Scheinkauf verhafteten Anbieter bis 2016 stark strafmildernd aus; seit 2016 bleibt der derart zur Tat provozierte Anbieter sogar straffrei.

Angeklagter behauptet: Verschweigen der VP in Berichten war abgesprochen

Auch deshalb, weil der Angeklagte behauptet, es sei mit vorgesetzten Polizisten und dem im Tatzeitraum für ihn zuständigen Drogen-Staatsanwalt akkordiert gewesen, "dass man V-Leute zu deren Schutz aus dem Berichten draußen lässt", hat die Vorsitzende Richterin Elisabeth Reich hochrangige Beamte als Zeugen geladen: Etwa den Chef des Landeskriminalamts (LKA) Salzburg, dazu dessen Vorgänger, seit 2019 in Rente, zudem einen viele Jahre für Suchtgiftfälle sonderzuständigen Staatsanwalt oder eine seit 2018 in Pension befindliche Erste Staatsanwältin.

Der von 2007 an jahrelang in Salzburg für Suchtgiftfälle spezialisierte Ankläger sagte als Zeuge, er habe einst angeordnet, "dass die VP in Berichten zu Scheingeschäften aufscheinen müssen. Und zwar insofern, als die VP anonymisiert im Akt sind - jeder registrierter V-Mann hat ja eine Nummer". Auf Vorhalt der Richterin, dass der Angeklagte behaupte, dass es bei einer Besprechung mit ihm, dem Zeugen, geheißen habe, man brauche die V-Leute in Berichten nicht offen zu legen und könne deren Rolle auch abändern und sie als ,Unbekannte Täter' titulieren, entgegnete der Staatsanwalt: "Das war sicher nicht so. Es geht darum, dass man die persönlichen Daten eines Hinweisgebers nicht preisgibt. Aber es geht gar nicht, den Ablauf eines Scheinkaufs inhaltlich anders darzustellen. Es gibt die Pflicht der Ermittler auf eine Berichtsvollständigkeit." Dem Staatsanwalt war sauer aufgestoßen, als er später erfahren habe müssen, dass bei einem großen Scheindeal ein vom Angeklagten eingesetzter V-Mann im Akt zu einem "unbekannten (Mit-)Täter mit Namen ,Toni'" gemacht worden war: "Ich habe immer geglaubt, dieser ,Toni' ist wirklich ein ,UT', also ein unbekannter Mittäter."

Am 21. April werden weitere Kripobeamte und Staatsanwälte gehört

Der pensionierte LKA-Oberst betonte, der Angeklagte sei "im Bereich Drogenkriminalität österreichweit ein Spitzenbeamter" gewesen - "auch wegen seiner enorm vielen Informanten". Dass es zwischen den Anlassberichten des Angeklagten und dem, was tatsächlich passiert ist, "eine Divergenz gibt, ist mir nie aufgefallen", so der Zeuge. Im übrigen habe ihm "der Angeklagte immer gesagt, dass er jeden einzelnen Fall mit der StA abgesprochen hat. Es gab für mich keinen Grund, daran zu zweifeln". - Prozess vertagt auf 21. April, die Vorsitzende des Schöffensenats will noch sieben Zeugen (LKA-Beamte, Staatsanwälte) hören.