Auch der Tag zwei im Salzburger Prozess gegen eine Jugendbande wegen neun Raubüberfällen sowie weiterer Delikte offenbarte: Einige der Angeklagten agierten extrem brutal.

Es war eine erschreckende Serie an Gewalttaten, die eine achtköpfige Bande von fast durchwegs erst 15- bis 19-jährigen Burschen laut Anklage in nur drei Nächten im Frühsommer 2019 in der Salzburger Altstadt verübte: Völlig grund- und ansatzlos, so der Staatsanwalt, ...