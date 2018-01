Prozess gegen Pongauer Jugendbande: Teilbedingte Haft für die Haupttäter

Nach zweitägigem Prozess ergingen am Mittwoch am Landesgericht Salzburg die - bereits rechtskräftigen - Urteile für eine Gruppe 16- und 17-jähriger im Pongau lebender Burschen, die in unterschiedlicher Tatbeteiligung zahlreiche Straftaten verübt hatten.

