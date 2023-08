Prozess gegen Vater nach Lawinenabgang in Zell am See: "Dort gab es keine Warnstufe 4"

Ein juristisches Nachspiel hat für einen Wiener Urlauber nun ein gefährlicher Vorfall vom Februar dieses Jahres gehabt. Es wird aber nicht das einzige Nachspiel bleiben.

Am Bezirksgericht Zell am See hat sich am Mittwoch ein 44-jähriger Wiener wegen "Gefährdung der körperlichen Sicherheit" seines Sohnes verantworten müssen. Der Mann war am 3. Februar auf Ski mit seinem Sohn auf der Schmittenhöhe in ungesichertes Gelände eingefahren. Die Urlauber entgingen knapp einer Lawine, mussten jedoch aus dem steilen Graben geborgen werden.

Der Wiener bekannte sich vor Gericht nicht schuldig. Er habe die Lawine nicht ausgelöst. Es habe in jenem Bereich, in dem er mit seinem Sohn abgefahren sei, keine Lawinenwarnstufe 4 geherrscht. In den Datensätzen des Portals www.lawis.at ist allerdings sehr wohl von Warnstufe 4 die Rede. Die "trockene Triebschneelawine" wurde als 800 Meter lang und bis zu 300 Meter breit beschrieben. Die Einträge stammen von der Pistenrettung der Schmittenhöhebahn.

Die Verhandlung wurde zur weiteren Beweisaufnahme auf 16. Oktober vertagt.