Prozess: "Großer Kopf" von Schlepperbande in Salzburg verurteilt

Sechs Männer sollen im Vorjahr mehr als 200 Flüchtlinge nach Deutschland geschleppt haben. Chatnachrichten zeigen, wie sie die Fahrten organisiert haben. Drei von ihnen wurden verurteilt.

Fast täglich meldet die deutsche Bundespolizei Schleusungen aus Österreich. Der neueste Vorfall: Seit Montag sitzt ein 20-Jähriger in der Justizvollzugsanstalt in Traunstein in Haft. Er wurde gemeinsam mit einer vierköpfigen Gruppe aus Syrien im Zug nach Rosenheim aufgehalten. Die Polizei ...