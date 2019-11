Am Landesgericht ist der Geschworenenprozess um die mutmaßliche Ermordung einer jungen Verkäuferin wieder im Gang. Zwei 18-Jährige müssen sich wegen Mordes bzw. Anstiftung verantworten.

Mit vier Pistolenschüssen, einer davon angesetzt, wurde im Oktober 2018 eine 20-jährige Modeverkäuferin vor ihrer Wohnung in Zell am See erschossen. Der als Schütze angeklagte 18-jährige Pinzgauer bekannte sich zum Prozessauftakt im Oktober schuldig des ihm angelasteten Mordes. Der Zweitangeklagte ...