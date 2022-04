Prozess in Salzburg: drei Jahre Gefängnis für Rumänen wegen dreister Einbrüche und eines perfiden Raubes

Im Gastreiner Tal zwei Mal in dieselbe Parfümerie eingebrochen und in Linz , so die Anklage weiters, einen obdachlosen Landsmann im Rohlstuhl beraubt: 36-Jähriger wurde am Karfreitag verurteilt

An zwei aufeinanderfolgenden Nächten hatten zwei Rumänen (36 und 35) im August des Vorjahres Einbrüche in dieselbe Parfümerie im Gasteiner Tal verübt. Beim ersten Coup, am 17. August, drangen sie ins Geschäft ein und stopften hochwertige Waren, vor allem teure Parfüms, in 18 mitgebrachte Müllsäcke. Weil sie aber von einem auftauchenden Passanten gestört wurden, nahmen sie nur vier Säcke mit Kosmetika und Parfums (Wert: 38.000 Euro) mit. Gleich in der Nacht darauf suchten sie wieder die Parfümerie heim, um den Rest der Beute mit einem Gesamtwert: 191.000 Euro zu holen. Dabei wurde der 35-Jährige auf frischer Tat von der Polizei gefasst - sein um ein Jahr älterer Landsmann konnte flüchten, wurde aber einige Tage später in Linz verhaftet.

Nachdem der schwerst vorbestrafte 35-jährige Rumäne - er wurde in vier Ländern bereits 19 Mal verurteilt - schon im März am Landesgericht (LG) Salzburg vier Jahre unbedingte Haft erhalten hatte, wurde nun am Freitag auch der 36-Jährige vom Schöffengericht (Vorsitz: Markus Hanl) schuldig erkannt. Allerdings hatte der unbescholtene, um ein Jahr ältere Rumäne nicht nur die Einbrüche (mit-)verübt, sondern - laut Anklage - auch noch einen perfiden Raub. Demnach soll er, vom Gasteiner Tal nach Linz geflüchtet, dort einem obdachlosen Rumänen im Rollstuhl das Handy mit Gewalt entrissen und das Opfer in einer WC-Anlage eingesperrt haben. Den Raubvorwurf hatte der 36-Jährige bestritten, am Freitag hörte das Gericht dazu per Videokonferenz mit dem LG Linz zwei Zeugen. Und verurteilte schließlich den Angeklagten sowohl wegen der Einbrüche als auch wegen Raubes zu drei Jahren unbedingter Haft. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig - der Angeklagte verzichtete zwar auf Rechtsmittel, die Staatsanwaltschaft gab jedoch keine Erklärung ab.