Prozess in Salzburg: Porsche geraubt, Polizei gespielt und weitere Vorwürfe

Schwer vorbestrafte Männer vor Gericht: Sie sollen einen Bekannten verprügelt und dessen Boliden geraubt haben. Zudem gaben sie sich laut Anklage in einem anderen Kontext als Drogenfahnder aus.

Ein 32-jähriger Bosnier, bereits 13 Mal strafgerichtlich verurteilt, und ein 39-jähriger Österreicher kosovarischer Herkunft, dessen Strafregister sogar schon 14 Verurteilungen ausweist, stehen morgen, Donnerstag, erneut vor Gericht. Im Hauptfaktum der Anklageschrift lastet Staatsanwältin Karin Sperling den zwei beschäftigungslosen Männern an, am 22. März, also während des Lockdowns, einen dreisten Raubüberfall verübt zu haben. Demnach trafen sich der erstangeklagte in Hallein gemeldete Bosnier und der in Salzburg wohnhafte Zweitangeklagte auf einem Parkplatz in St. Johann mit einem Bekannten, der in einem ...