Prozess in Salzburg: War Israeli untadeliger IT-Topmanager oder Hirn eines riesigen Cyberbetrugs?

Der hauptangeklagte Ilan T. bestreitet jegliche Mitwirkung an einem laut Anklage international schier beispiellosen Online-Anlagebetrug.

Seit Februar wird am Landesgericht Salzburg ein brisanter Schöffenprozess (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner) um mutmaßlich millionenschweren Online-Anlagebetrug geführt. Ein europaweit hochprofessionell agierendes Täternetzwerk soll über klingende Tradingplattformen ("Brands") wie "OptionStars", "Option888" oder "zoomtrader" weltweit ca. 100.000 Anleger geprellt haben.

Über Werbung wurden Interessierte auf die Plattformen gelockt, die, so die Ermittlungen, lukrative Investitionen in Finanzprodukte (binäre Optionen, Kryptowährungen etc.), vorgaukelten. Einmal registriert, wurden die Anleger sogleich von angeblich qualifizierten Brokern ("Agents") kontaktiert, die sie zu immer größeren Investitionen ...