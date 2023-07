Prozess in Salzburg: Zahlreiche Wohnhauseinbrüche und ein "doch-nicht-Geständnis"

Trio werden insgesamt 13 einschlägige Coups vor allem im Flachgau und Tennengau angelastet. Warum das Gericht vertagte.

Zwei jeweils 48 Jahre alte Montenegriner und ein bereits 71-jähriger, in Freilassing wohnhafter Bosnier saßen am Dienstag wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in Wohnstätten vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz).

Zwei Montenegriner und ein Bosnier angeklagt

Laut Anklage reisten die zwei Männer aus Montenegro im Dezember 2022 nach Salzburg und brachen binnen weniger Wochen im Flachgau und Tennengau zwölf Mal in Wohnhäuser ein; einen weiteren Coup sollen sie in Graz verübt haben. An dem meisten Einbrüchen soll auch der 71-jährige Bosnier beteiligt gewesen sein - mit dem Auto seiner Frau habe er die beiden - jeweils ein Mal einschlägig vorbestraften - Montenegriner zu den Tatorten chauffiert. Laut Staatsanwalt erbeuteten die Täter Schmuck, Uhren und Bargeld im inkriminierten Gesamtwert von 24.000 Euro. Die Einbrecher drangen in den Abend- bzw. Nachtstunden durch Aufhebeln oder Aufbrechen von Fenstern oder Terrassentüren in die Häuser ein. Am 18. Jänner wurde das Trio - kurz nach einem Einbruch in Plainfeld - dann in der Stadt Salzburg festgenommen, nachdem die zwei 48-jährigen Angeklagten bereits Tage zuvor bei Koppl offenbar beim Ausspionieren von Tatorten gesehen worden waren. Die Polizei fand im vom 71-Jährigen gelenkten Auto Einbruchswerkzeug und Diebsgut. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Handys der Montenegriner in etlichen Fällen jeweils in der Nähe der Tatorte eingeloggt waren; zudem konnte am Tatort in Graz eine DNA-Spur von einem der Angeklagten aus Montenegro gesichert werden.

Angeklagte sitzen schon gut ein halbes Jahr in U-Haft

Der Prozess am Dienstag gegen die drei Angeklagten, sie sitzen seit nun schon gut sechs Monaten in U-Haft, gestaltete sich mühsam. So kündigte der Verteidiger des 71-jährigen Bosniers ein grundsätzliches, reumütiges Geständnis seines Mandanten an - tatsächlich war davon in dessen Einvernahme aber nichts zu hören: Er habe die Montenegriner zwar mit dem Auto herumgefahren, aber er habe "nicht gewusst, dass sie Einbrüche begehen. Sie haben mir auch nie etwas gesagt und ich habe darüber auch nicht nachgedacht". Auch eine "Ermahnung" des sichtlich verärgerten Verteidigers änderte nichts an dieser Verantwortung.

Richterin Glatz vertagte auf unbestimmte Zeit. Zuvor hatte die Verteidigung Kritik an der von der Staatsanwaltschaft behaupteten Höhe der Beute geübt. Nun werden alle Geschädigten geladen, um "den tatsächlichen Wert der erbeuteten Gegenstände bzw. Geldbeträge zu ermitteln".