Prozess in Salzburg: Flüchtling hatte kein Geld mehr - deshalb wurde er kurzerhand selbst zum Schlepper

Ein Flüchtling chauffierte im August acht andere Illegale durch Ungarn bis nach Dienten. Nun erhielt er wegen Schlepperei teilbedingte Haft. Derartiges ist kein Einzelfall, sagt ein Ermittler.

Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Salzburg und Bayern. In den vergangenen Wochen griffen Polizeibeamte auf beiden Seiten der Grenze zahlreiche Migranten wegen „unerlaubter Einreise“ auf.

Dass er am 8. und 9. August acht illegale Flüchtlinge ausgehend von der ungarisch-serbischen Grenze quer durch Ungarn und Österreich bis nach Dienten im Pinzgau in einem Auto transportiert hat, stritt der 24-jährige Syrer Mittwoch am Landesgericht auch gar nicht ...