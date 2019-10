Prozess: Salzburger dealte trotz Fußfessel und spannte Familie für Drogengeschäfte ein

Ein einschlägig vorbestrafter Salzburger (24) soll - obwohl wegen einer anderen Verurteilung im elektronisch überwachten Hausarrest - über Monate hindurch insgesamt 3,2 Kilo Cannabis sowie Ecstasy-Tabletten und Kokain verkauft haben. Doch nicht nur er saß am Donnerstag in Salzburg vor Gericht. Für seine Deals spannte er demnach auch sieben Mitangeklagte ein - seine Mutter, seinen Vater, seinen Bruder, seine (Ex-)Partnerin und Freunde.

Am 28. Mai 2019 war er nach monatelanger Observation und Telefonüberwachung der Polizei verhaftet worden - der hauptangeklagte 24-jährige Salzburger, der sich am Donnerstag am Landesgericht vor Strafrichterin Nicole Haberacker gemeinsam mit sieben Mitangeklagten verantworten musste. Dem 24-Jährigen (Verteidiger: RA ...