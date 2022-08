Prozess um Handel mit Millionen Drogenpillen - Salzburger Richterin schrieb ein 70-seitiges Urteil

In einem der größten Drogenprozesse in Österreich hatten am 21. März am Landesgericht Salzburg acht von insgesamt 14 Angeklagten wegen bandenmäßigen Handels mit mehreren Millionen Stück suchtgifthaltiger Captagon-Tabletten in erster Instanz Gefängnisstrafen zwischen zweieinhalb und neun Jahren erhalten. Sechs untergeordnet Angeklagte waren vom Schöffensenat hingegen im Zweifel freigesprochen worden. Fünf Monate später fertigte nun Victoria Winkler, Vorsitzende Richterin in dem mehrere Monate dauernden Prozess, auf 70 Seiten das schriftliche Urteil aus.

SN/apa Der Mega-Prozess am Salzburger Landesgericht war Mitte Dezember 2021 eröffnet worden. Letztlich wurden acht Angeklagte schuldig erkannt und sechs Angeklagte freigesprochen. Die Verurteilten meldeten allesamt Rechtsmittel an – die Freisprüche sind hingegen bereits rechtskräftig.