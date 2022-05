Prozess um millionenschweren Online-Anlagebetrug am Landesgericht Salzburg

Ein vom Ausland aus operierendes Netzwerk von Cyber-Kriminellen prellte mit Online-Handelsplattformen, die tatsächlich nur Fassade waren, Tausende Anleger, viele davon auch in Österreich. Vier teils führende Köpfe sollen sich nun am Landesgericht Salzburg verantworten. Ein Prozess steht nun am 31. Mai an.

