Prozess um Pkw-Spritztouren in Serie und um Raubüberfälle: Haftstrafen für vier Burschen in Salzburg

Im Salzburger Prozess gegen vier Burschen, 14 bis 18, die in unterschiedlicher Besetzung bzw. Tatbeteiligung serienweise mit fremden Autos nächtliche Spritztouren machten, dutzendfach unversperrte Autos plünderten und teils auch Raubüberfälle verübten, fielen Freitag am späten Nachmittag die Urteile.

Ein erst 15-jähriger Kroate und ein schon drei Mal vorbestrafter 16-jähriger Salzburger erhielten jeweils 15 Monate unbedingte Haft. Ein 18-Jähriger aus dem nahen Oberösterreich bekam zwölf Monate teilbedingt (einen Monat davon unbedingt). Der Viertangeklagte schließlich erhielt eine sechsmonatige unbedingte Haftstrafe. Die Urteile sind rechtskräftig.

Bereits am Donnerstag hatte ein fünfter Angeklagter - ein Salzburger (16) -, der nur eine Straftat zu gewärtigen hatte, sechs Monate gänzlich bedingte Haft bekommen.

Zwei der nun verurteilten und allesamt schon vorbestraften Burschen hatten laut Anklage innerhalb von nur zwei Wochen gleich neun Mal unversperrte Autos in Gebrauch genommen. Nach teils stundenlangen, hochriskanten Spritztouren wurden die Autos "einfach irgendwo zurückgelassen - teils erheblich beschädigt", so die Staatsanwältin im Prozess. Doch die jungen Täter, etliche Male war auch ein weiterer Angeklagter dabei, waren nicht nur nächtens losgezogen, um gezielt mit unversperrten Autos herumzudüsen. In weiteren 28 Fällen, so die Anklageschrift, sollen sie aus diversen Pkw Wertsachen gestohlen haben, weitere 18 Mal blieb es beim Versuch.

Erstaunlich: Die Angeklagten brachen nie ein Auto auf - diese waren allesamt unversperrt - und in etlichen Fällen befand sich der Schlüssel im Wagen. In vielen Fällen agierten die "Autokaperer" übrigens mit noch unmündigen Komplizen.

Der 15-jährige Kroate war bei den Spritztouren zwar nicht dabei, erhielt aber dennoch - so wie der mehrfach vorbestrafte Salzburger - die strengste Strafe: Die beiden hatten nämlich mehrere Raubdelikte begangen, die mit einem deutlich höheren Strafrahmen versehen sind. In einem Fall hatten sie einen Apotheker beraubt und auf den Kopf des Opfers getreten.