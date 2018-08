Prozess um Raubüberfall auf Salzburger Restaurantinhaber: Duo bestreitet Vorwurf

Weil er den Besitzer eines Restaurants, bei dem er früher einige Zeit gearbeitet hatte, brutal beraubt haben soll, stand am Donnerstag ein 24-jähriger Salzburger vor einem Schöffengericht. Als Aufpasser soll ein 30-jähriger Freund des 24-Jährigen fungiert haben.

Tatsache ist: Der Gastronom war am 30. Dezember nach Geschäftsschluss gegen 23 Uhr zu dem Mehrparteienhaus in Salzburg-Lehen gefahren, in dem er wohnt. Als er das Stiegenhaus betrat, wurde er von einem vermummten Täter mit Pfefferspray besprüht. Zudem versetzte ihm der Täter mehrere Fußtritte, attackierte ihn erneut mit dem Spray und entriss ihm die Lokaleinnahmen in Höhe von 8000 Euro. Auf der Anklagebank saß auch ein 30-jähriger Freund des Erstangeklagten: Er soll bei der Wohnanlage Schmiere gestanden und den 24-jährigen via Handy vom Eintreffen des Opfers informiert haben.

Die Angeklagten (Verteidiger: RA Kurt Jelinek, RA Christoph Hirsch) bestritten jede Beteiligung an der Tat - trotz belastender Indizien. So waren ihre Handys zur Tatzeit in Tatortnähe eingeloggt.

Der Prozess (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner) wurde auf den 15. Oktober vertagt.