Prozess um tödlichen Giftgasunfall bei AustroCel: Die Urteile könnten noch am Dienstag ergehen

Nach zwei langen Verhandlungstagen in der vergangenen Woche wird der Strafprozess um den Tod eines Arbeiters bei einem Giftgasunfall im Juni 2021 in der Halleiner Zellstofffabrik AustroCel am Dienstag am Landesgericht Salzburg fortgesetzt.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Zu dem tödlichen Unglück beim Halleiner Zellstoffwerk AustroCel kam es am 2. Juni 2021.